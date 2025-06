Fête nationale- feux d’artifice Lay-Saint-Christophe 13 juillet 2025 18:00

Meurthe-et-Moselle

Fête nationale- feux d’artifice 1 Chemin de la Jeune Rose Lay-Saint-Christophe Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-13 18:00:00

2025-07-13

Le comité des fêtes organise sa traditionnelle manifestation dédiée à la Fête Nationale !

Le programme sera prochainement précisé, mais le point d’orgue de cette soirée sera le grand feu d’artifice qui sera tiré peu après 22h30 !Tout public

1 Chemin de la Jeune Rose

Lay-Saint-Christophe 54690 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 22 96 18

English :

The Comité des fêtes is organizing its traditional Fête Nationale event!

The program will be announced shortly, but the highlight of the evening will be the big fireworks display shortly after 10.30pm!

German :

Das Festkomitee organisiert seine traditionelle Veranstaltung, die dem Nationalfeiertag gewidmet ist!

Das Programm wird in Kürze bekannt gegeben, aber der Höhepunkt des Abends wird das große Feuerwerk sein, das kurz nach 22:30 Uhr abgeschossen wird!

Italiano :

Il comitato dei festeggiamenti organizza il tradizionale evento della Giornata Nazionale!

Il programma sarà reso noto a breve, ma il momento clou della serata sarà il grande spettacolo pirotecnico che si terrà poco dopo le 22.30!

Espanol :

La comisión de festejos organiza su tradicional acto de la Fiesta Nacional

El programa se anunciará en breve, pero el plato fuerte de la noche será el gran castillo de fuegos artificiales que tendrá lugar poco después de las 22.30 horas

L’événement Fête nationale- feux d’artifice Lay-Saint-Christophe a été mis à jour le 2025-06-16 par TOURISME BASSIN de POMPEY