Fête Nationale Florange 13 juillet 2025 18:00

Moselle

Fête Nationale 50 avenue de Lorraine Florange Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-13 18:00:00

fin : 2025-07-13 23:59:00

2025-07-13

Venez célébrer la Fête nationale dans une ambiance festive et conviviale !

18h00 Départ du défilé depuis la Caserne des pompiers

À partir de 20h00 Bal populaire, buvette et restauration sur le Parvis de La Passerelle

23h00 Grand feu d’artifice pour clôturer la soirée en beauté !

Un rendez-vous immanquable pour petits et grands, à partager en famille ou entre amis !Tout public

50 avenue de Lorraine

Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 32 60 florange@mairie-florange.fr

English :

Come and celebrate Bastille Day in a festive and friendly atmosphere!

6:00 pm: Parade departs from the fire station

From 8:00 p.m.: Popular ball, refreshments and food on La Passerelle square

11:00 p.m.: Big fireworks display to round off the evening in style!

An unmissable event for young and old, to share with family and friends!

German :

Feiern Sie den Nationalfeiertag in einer festlichen und geselligen Atmosphäre!

18:00 Uhr: Start der Parade von der Feuerwehrkaserne aus

Ab 20:00 Uhr: Tanzveranstaltung mit Getränken und Speisen auf dem Vorplatz von La Passerelle

23:00 Uhr: Großes Feuerwerk zum Abschluss des Abends!

Ein unvergessliches Ereignis für Groß und Klein, das Sie mit der Familie oder mit Freunden genießen können!

Italiano :

Venite a festeggiare la Giornata della Bastiglia in un’atmosfera festosa e amichevole!

ore 18.00: partenza del corteo dalla caserma dei vigili del fuoco

Dalle 20.00: danze popolari, rinfreschi e cibo sul piazzale de La Passerelle

23:00: spettacolo pirotecnico per concludere la serata in bellezza!

Un evento imperdibile per grandi e piccini, da vivere con la famiglia e gli amici!

Espanol :

Venga a celebrar el Día de la Bastilla en un ambiente festivo y cordial

18.00 h: Salida del desfile desde el parque de bomberos

A partir de las 20.00 h: Baile popular, refrescos y comida en la explanada de La Passerelle

23.00 h: Castillo de fuegos artificiales para cerrar la velada por todo lo alto

Una cita ineludible para grandes y pequeños, para disfrutar en familia o entre amigos

L’événement Fête Nationale Florange a été mis à jour le 2025-06-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME