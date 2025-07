FETE NATIONALE Frazé Frazé

Frazé Eure-et-Loir

Début : 2025-07-13 19:00:00

fin : 2025-07-13 00:00:00

2025-07-13

Frazé organise la fête nationale le 13 juillet.

Un repas champêtre sera proposé à la salle des fêtes (sur réservation) suivi d’une retraite aux flambeaux et d’un feu d’artifice à partir de 22h30.

Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 50 52

English :

Frazé is organizing its national holiday on July 13.

A country-style meal will be served in the Salle des Fêtes (reservations required), followed by a torchlight procession and fireworks from 10:30pm.

German :

Frazé veranstaltet am 13. Juli den Nationalfeiertag.

Im Festsaal wird ein ländliches Essen angeboten (Reservierung erforderlich), gefolgt von einem Fackelzug und einem Feuerwerk ab 22:30 Uhr.

Italiano :

Il 13 luglio Frazé festeggerà i suoi giorni festivi.

Nella sala del villaggio verrà servito un pranzo in stile rustico (su prenotazione), seguito da una fiaccolata e da fuochi d’artificio a partire dalle 22.30.

Espanol :

Frazé celebrará sus fiestas patronales el 13 de julio.

Se servirá una comida campestre en el salón del pueblo (previa reserva), seguida de una procesión de antorchas y fuegos artificiales a partir de las 22.30 h.

