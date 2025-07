Fête nationale Gambsheim

Fête nationale Gambsheim dimanche 13 juillet 2025.

Fête nationale

18 route du Rhin Gambsheim Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-07-13 19:00:00

13 juillet: un rendez vous citoyen et festif à partir de 19h suivi d’une soirée dansante avec la Société de Gymnastique et un feu d’artifice à 23h à la Zone de Loisirs.

14 juillet un concert à l’église à 20h30

Venez rencontrer et applaudir,à l’église de Gambsheim, ces jeunes étudiants issus de diverses formations des Etats Unis et du Canada.

Une grande énergie musicale fera vibrer les murs de l’église le 14 juillet. 0 .

18 route du Rhin Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 79 59 mairie@mairie-gambsheim.fr

