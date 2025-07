Fête nationale Genouillé

Fête nationale Genouillé dimanche 13 juillet 2025.

Fête nationale

Etang des Rosées Genouillé Charente-Maritime

Début : 2025-07-13 19:00:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

A l’occasion de la fête nationale, la mairie de Genouillé organise un feu d’artifice.

La Pizzeria de l’Étang propose une restauration sur place, ainsi qu’un bal populaire.

Réservation pour la Pizzeria au 05 46 69 25 28.

Etang des Rosées Genouillé 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 72 13 mairie@genouille17.fr

English :

The Genouillé town council is organizing a fireworks display to celebrate the national holiday.

The Pizzeria de l’Étang offers on-site catering, as well as a popular dance.

Pizzeria reservations on 05 46 69 25 28.

German :

Anlässlich des Nationalfeiertags veranstaltet die Stadtverwaltung von Genouillé ein Feuerwerk.

Die Pizzeria de l’Étang bietet vor Ort Speisen und Getränke sowie einen Volksball an.

Reservierungen für die Pizzeria unter 05 46 69 25 28.

Italiano :

Il Comune di Genouillé organizza uno spettacolo pirotecnico per celebrare le festività.

La Pizzeria de l’Étang offre un servizio di catering in loco e un ballo popolare.

Prenotazioni per la Pizzeria al numero 05 46 69 25 28.

Espanol :

El ayuntamiento de Genouillé organiza un castillo de fuegos artificiales para celebrar las fiestas.

La Pizzería de l’Étang ofrece un servicio de catering y un baile popular.

Reservas en la pizzería: 05 46 69 25 28.

