Gerstheim

Fête nationale

rue de Daubensand Gerstheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Election Miss et Mister Gerstheim

Promenade à poney, château gonflable,…

Ambiance avec un DJ

Grand feu d’artifice vers 23h

Stands gourmands

Buvette et petite restauration. .

rue de Daubensand Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 30 20

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English :

L’événement Fête nationale Gerstheim a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme du Grand Ried