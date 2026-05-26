Fête nationale Gerstheim
Fête nationale Gerstheim lundi 13 juillet 2026.
Gerstheim
Fête nationale
rue de Daubensand Gerstheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Election Miss et Mister Gerstheim
Promenade à poney, château gonflable,…
Ambiance avec un DJ
Grand feu d’artifice vers 23h
Stands gourmands
Buvette et petite restauration. .
rue de Daubensand Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 30 20
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English :
L’événement Fête nationale Gerstheim a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme du Grand Ried
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