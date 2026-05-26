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Fête nationale Gerstheim

Fête nationale Gerstheim lundi 13 juillet 2026.

Adresse : rue de Daubensand

Ville : 67150 Gerstheim

Département : Bas-Rhin

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Tarif :

Gerstheim

Fête nationale

rue de Daubensand Gerstheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Election Miss et Mister Gerstheim

Promenade à poney, château gonflable,…

Ambiance avec un DJ

Grand feu d’artifice vers 23h
Stands gourmands
Buvette et petite restauration.   .

rue de Daubensand Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 30 20 

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English :

L’événement Fête nationale Gerstheim a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme du Grand Ried

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