Fête nationale Parc du Château de Gisors Gisors

Fête nationale Parc du Château de Gisors Gisors dimanche 13 juillet 2025.

Fête nationale

Parc du Château de Gisors Etang de la Ballastière Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 22:00:00

fin : 2025-07-13 02:00:00

Date(s) :

2025-07-13

La Ville de Gisors célèbre la Fête nationale.

Les festivités démarreront dès 22h avec la retraite aux flambeaux (départ rue de la Reine Blanche), suivie à 23h d’un grand feu d’artifice musical à l’étang de la Ballastière. À 23h30, rendez-vous au parc du château pour le traditionnel bal de la Fête nationale.

La Ville de Gisors célèbre la Fête nationale.

Les festivités démarreront dès 22h avec la retraite aux flambeaux (départ rue de la Reine Blanche), suivie à 23h d’un grand feu d’artifice musical à l’étang de la Ballastière. À 23h30, rendez-vous au parc du château pour le traditionnel bal de la Fête nationale. .

Parc du Château de Gisors Etang de la Ballastière Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 90

English : Fête nationale

The town of Gisors celebrates the Fête Nationale.

The festivities kick off at 10pm with a torchlight procession (departure from rue de la Reine Blanche), followed at 11pm by a musical fireworks display at the Ballastière pond. At 11.30pm, the traditional Fête Nationale ball takes place in the château grounds.

German :

Die Stadt Gisors feiert den Nationalfeiertag.

Die Feierlichkeiten beginnen um 22 Uhr mit einem Fackelzug (Start in der Rue de la Reine Blanche), gefolgt von einem großen musikalischen Feuerwerk am Étang de la Ballastière um 23 Uhr. Um 23:30 Uhr findet im Schlosspark der traditionelle Nationalfeiertagsball statt.

Italiano :

Gisors festeggia i suoi giorni festivi.

I festeggiamenti iniziano alle 22.00 con una fiaccolata (che parte da Rue de la Reine Blanche), seguita alle 23.00 da uno spettacolo pirotecnico musicale all’Etang de la Ballastière. Alle 23.30 si svolge il tradizionale ballo della Fête nationale nel parco del castello.

Espanol :

Gisors celebra sus fiestas patronales.

Los festejos comienzan a las 22:00 con un desfile de antorchas (que parte de la calle de la Reine Blanche), seguido a las 23:00 por un espectáculo musical de fuegos artificiales en el Etang de la Ballastière. A las 23:30, se celebra el tradicional baile de la Fiesta Nacional en el recinto del castillo.

L’événement Fête nationale Gisors a été mis à jour le 2025-07-05 par Vexin Normand Tourisme