Fête Nationale Golbey 13 juillet 2025 19:00

Vosges

Fête Nationale Golbey Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-07-13 19:00:00

fin : 2025-07-14 01:00:00

Date(s) :

2025-07-13

Fête nationale, la société des fêtes de Golbey vous invite à participer aux festivités du

20h contes enchantés

22h parade des lampions

A la tombée de la nuit, un feu d’artifice sera offerts par la municipalité.

Les Tonic’s seront présents pour animer la soirée. Place de l’église 19h/1hTout public

Golbey 88190 Vosges Grand Est +33 3 29 31 23 33

English :

To celebrate the national holiday, the Société des fêtes de Golbey invites you to take part in the festivities on

8pm enchanted storytelling

22h lantern parade

At nightfall, a fireworks display will be offered by the municipality.

Tonic’s will be on hand to liven up the evening. Place de l’église 7pm/1am

German :

Nationalfeiertag, die Festgesellschaft von Golbey lädt Sie ein, an den Feierlichkeiten des

20 Uhr Verzauberte Märchen

22 Uhr Lampionumzug

Bei Einbruch der Dunkelheit wird ein Feuerwerk von der Gemeinde gestiftet.

Die Tonic’s werden den Abend musikalisch umrahmen. Kirchplatz 19h/1h

Italiano :

Per celebrare il giorno festivo, la Golbey Fête Society vi invita a partecipare ai festeggiamenti

ore 20:00 racconti incantati

ore 22.00 sfilata di lanterne

Al calar del sole, il Comune offrirà uno spettacolo pirotecnico.

I Tonic’s saranno a disposizione per intrattenere la folla. Piazza dell’Eglise 19:00/1:00

Espanol :

Para celebrar los días festivos, la Golbey Fête Society le invita a participar en las festividades del día

20 h Cuentos encantados

22:00 Desfile de farolillos

Al anochecer, el ayuntamiento ofrecerá un espectáculo de fuegos artificiales.

Tonic’s amenizará la velada. Plaza de la Iglesia 19.00 h./1.00 h

L’événement Fête Nationale Golbey a été mis à jour le 2025-06-21 par OT EPINAL ET SA REGION