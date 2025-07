Fête nationale Grues Grues

Les Halles Grues Vendée

Début : 2025-07-14 18:00:00

2025-07-14

Le Comité d’Animation Gruaulais vous invite à vivre une soirée exceptionnelle pour la Fête Nationale !

Sous Les Halles, Grues

️ Le 14 juillet à partir de 18h pour l’apéro de la commune

Jusqu’à 21h30, Le Cheval Blanc vous proposera de vous restaurer.

Et à 23h, Feu d’artifice suivi du traditionnel bal animé par Sébastien. .

Les Halles Grues 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 27 23 50 accueil@grues.fr

English :

The Comité d?Animation Gruaulais invites you to experience an exceptional evening for the Fête Nationale! ??

German :

Das Comité d’Animation Gruaulais lädt Sie ein, einen außergewöhnlichen Abend zum Nationalfeiertag zu erleben! ???

Italiano :

Il Comité d’Animation Gruaulais vi invita a trascorrere una serata eccezionale in occasione della Fête Nationale

Espanol :

El Comité de Animación Gruaulais le invita a disfrutar de una velada excepcional con motivo de la Fiesta Nacional de Francia

L’événement Fête nationale Grues Grues a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud