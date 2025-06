Fête nationale Guinguette Touques 13 juillet 2025 19:00

Calvados

Fête nationale Guinguette Place de la mairie Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 19:00:00

fin : 2025-07-13 22:00:00

Date(s) :

2025-07-13

La Guinguette de Touques, un classique revu pour le bonheur des aînés, une découverte sonore pour les plus jeunes. Un rendez-vous festif et familial autour d’un verre et d’une assiette normande, au rythme du groupe Belle époque . Alternance d’accordéon-musette, twist, valse mais aussi disco, rock et vieilles chansons françaises ou internationales.

Place à la danse et à la fête !

Place de la mairie

Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 61 00 80 04 animation@mairiedetouques.fr

English : Fête nationale Guinguette

La Guinguette de Touques, a classic revisited for the happiness of the elderly, a sound discovery for the youngest. A festive and traditional meeting around a glass and a Normandy plate, with the intoxicating sound of the Trio Alexandre Chebassier.

German : Fête nationale Guinguette

La Guinguette de Touques, ein Klassiker in neuem Gewand zur Freude der Älteren, eine Klangentdeckung für die Jüngeren. Ein festliches Familientreffen bei einem Glas und einem normannischen Teller, begleitet vom Rhythmus der Gruppe « Belle Epoque ». Abwechselnd Akkordeon-Musette, Twist, Walzer, aber auch Disco, Rock und alte französische oder internationale Lieder.

Bühne frei für Tanz und Party!

Italiano :

La Guinguette de Touques, un classico rivisitato per il piacere degli anziani e una scoperta sonora per i più giovani. Una festosa riunione di famiglia davanti a un drink e a un piatto normanno, al ritmo della band « Belle Epoque ». Alternando fisarmonica e musette, twist, valzer, disco, rock e vecchie canzoni francesi e internazionali.

È tempo di ballare e fare festa!

Espanol :

La Guinguette de Touques, un clásico revisitado para el disfrute de los mayores, y un descubrimiento sonoro para los más jóvenes. Una festiva reunión familiar en torno a una copa y un plato normando, al ritmo de la banda « Belle Epoque ». Alternando acordeón y musette, twist, vals, disco, rock y viejas canciones francesas e internacionales.

Es hora de bailar y divertirse

