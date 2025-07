Fête nationale Gurgy

Fête nationale Gurgy dimanche 13 juillet 2025.

Fête nationale

Rue de la Rivière Gurgy Yonne

La commune de Gurgy, en partenariat avec Les Copains des Mômes vous donne rendez-vous pour une grande fête populaire le dimanche 13 juillet à partir de 15 h 00, sur la place de la rivière. Un après-midi pour toute la famille dès 15 h 00, venez profitez de nombreuses animations gratuites qui raviront petits et grands. Baptêmes de jet-ski pour les amateurs d’adrénaline, promenades en calèche, jeux et maquillage pour enfants. Une soirée festive et musicale. À partir de 19 h 00, plusieurs temps forts s’enchaîneront discours du Maire suivi du verre de l’amitié offert par la municipalité. 20h00 Distribution des lampions. 20h30 Concert du groupe Maltavern, rock celtique. 21h30 Retraite aux flambeaux. 23h00 Feu d’artifice sonorisé, suivi d’une soirée dansante animée par DJ Patrick Latour. L’ensemble des bénéfices de cette soirée sera reversé aux écoles de Gurgy. Buvette et restauration sur place. .

Rue de la Rivière Gurgy 89250 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 46 14 98 laetitiadasilva@gurgy.net

