AGENDA · Hacqueville
Fête Nationale Hacqueville
lundi 13 juillet 2026 · Hacqueville
Informations pratiques
Hacqueville
Fête Nationale
Hacqueville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Animation musicale et feu d’artifice.
Buvette et restauration sur place. .
Hacqueville 27150 Eure Normandie +33 7 64 14 07 69 comitedesfeteshacqueville27@gmail.com
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English : Fête Nationale
L’événement Fête Nationale Hacqueville a été mis à jour le 2026-06-27 par Vexin Normand Tourisme