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AGENDA · Hacqueville

Fête Nationale Hacqueville

lundi 13 juillet 2026 · Hacqueville

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
27150 Hacqueville
Département
Eure
Tarif

Hacqueville

Fête Nationale

Hacqueville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Animation musicale et feu d’artifice.
Buvette et restauration sur place.   .

Hacqueville 27150 Eure Normandie +33 7 64 14 07 69  comitedesfeteshacqueville27@gmail.com

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English : Fête Nationale

L’événement Fête Nationale Hacqueville a été mis à jour le 2026-06-27 par Vexin Normand Tourisme