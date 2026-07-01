Informations pratiques

Hacqueville

Fête Nationale

Hacqueville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Animation musicale et feu d’artifice.

Buvette et restauration sur place. .

Hacqueville 27150 Eure Normandie +33 7 64 14 07 69 comitedesfeteshacqueville27@gmail.com

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English : Fête Nationale

L’événement Fête Nationale Hacqueville a été mis à jour le 2026-06-27 par Vexin Normand Tourisme