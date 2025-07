Fête nationale Salle Polyvalente Hambach

Fête nationale Salle Polyvalente Hambach samedi 12 juillet 2025 18:00:00.

Fête nationale

Salle Polyvalente 8 rue du Stade Hambach Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-12 18:00:00

fin : 2025-07-12 23:59:00

Date(s) :

2025-07-12

Organisé par l’Interassociation et la Commune de Hambach-Roth.

– Cérémonie aux Monuments aux Morts 18h à Roth 18h30 à Hambach.

– Défilé 1 boisson offerte à chaque participant.

– À partir de 19h à la Salle Polyvalente de Hambach manèges et animations gratuites, buvette restauration, pizzas-flamms, bal populaire animé par Sarre Music School.

– Vers 23h Feu d’Artifice.Tout public

0 .

Salle Polyvalente 8 rue du Stade Hambach 57910 Moselle Grand Est +33 6 09 36 32 74 jonathan-mourer@orange.fr

English :

Organized by the Interassociation and the Commune of Hambach-Roth.

– Ceremony at the Monuments aux Morts: 6pm in Roth 6:30pm in Hambach.

– Parade: 1 drink offered to each participant.

– From 7pm at the Salle Polyvalente in Hambach: free rides and entertainment, refreshment stalls, pizzas and flams, and a dance party with Sarre Music School.

– Around 11pm: Fireworks display.

German :

Organisiert von der Interassociation und der Gemeinde Hambach-Roth.

– Zeremonie an den Kriegerdenkmälern: 18 Uhr in Roth 18.30 Uhr in Hambach.

– Parade: 1 Getränk gratis für jeden Teilnehmer.

– Ab 19 Uhr in der Salle Polyvalente in Hambach: Kostenlose Fahrgeschäfte und Animationen, Imbissstände, Pizzas-Flammkuchen, Volkstanz unter der Leitung der Sarre Music School.

– Gegen 23 Uhr: Feuerwerk.

Italiano :

Organizzata dall’Interassociazione e dal Comune di Hambach-Roth.

– Cerimonia ai monumenti ai caduti: ore 18.00 a Roth 18.30 a Hambach.

– Sfilata: 1 bevanda gratuita per ogni partecipante.

– Dalle 19.00 alla Salle Polyvalente di Hambach: giostre e animazione gratuita, punti di ristoro, pizze e fiammate, balli popolari con l’animazione della Scuola di Musica di Sarre.

– Intorno alle 23: spettacolo pirotecnico.

Espanol :

Organizado por la Interasociación y el Ayuntamiento de Hambach-Roth.

– Ceremonia en los Monumentos de Guerra: 18.00 h en Roth 18.30 h en Hambach.

– Desfile: 1 bebida gratis para cada participante.

– A partir de las 19.00 h, en la Sala Polivalente de Hambach: tiovivos y animaciones gratuitas, puestos de refrescos, pizzas y flamenquines, baile popular amenizado por la Escuela de Música de Sarre.

– Hacia las 23:00: Castillo de fuegos artificiales.

L’événement Fête nationale Hambach a été mis à jour le 2025-06-27 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES