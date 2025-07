Fête nationale Hatrize

Fête nationale Hatrize samedi 12 juillet 2025.

Fête nationale

Hatrize Meurthe-et-Moselle

Gratuit

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-12 15:00:00

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Au programme :

Concours de pétanque pour les amateurs de boules, molki et château gonflable pour les plus petits

Concert en soirée pour finir la journée en musique et danser

Buvette et restauration sur placeTout public

0 .

Hatrize 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 83 20

English :

On the program:

Petanque competition for boules fans, molki and bouncy castle for the little ones

Evening concert to end the day with music and dancing

Refreshments and catering on site

German :

Auf dem Programm stehen:

Pétanque-Wettbewerb für Boule-Fans, Molki und Hüpfburg für die Kleinsten

Abendkonzert, um den Tag mit Musik und Tanz ausklingen zu lassen

Getränke und Speisen vor Ort

Italiano :

In programma:

Gara di bocce per gli appassionati, molki e castello gonfiabile per i più piccoli

Concerto serale per concludere la giornata con musica e balli

Rinfreschi e cibo in loco

Espanol :

En el programa:

Competición de petanca para los aficionados a la petanca, molki y castillo hinchable para los más pequeños

Concierto nocturno para terminar el día con música y baile

Refrescos y comida in situ

L’événement Fête nationale Hatrize a été mis à jour le 2025-07-04 par MILTOL