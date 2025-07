Fête nationale Hettange-Grande

Fête nationale Hettange-Grande lundi 14 juillet 2025.

Fête nationale

Place Mathias Loes Hettange-Grande Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-07-14 10:30:00

fin : 2025-07-14 12:00:00

Date(s) :

2025-07-14

Célébrez la Fête Nationale avec les cérémonies officielles !

Une cérémonie patriotique suivie d’une remise des médailles d’honneur de la Ville, précèdent une mise à l’honneur des bacheliers nouvellement diplômés.Tout public

English :

Celebrate the Fête Nationale with official ceremonies!

A patriotic ceremony, followed by a presentation of the town’s medals of honor, precede a ceremony honoring newly graduated baccalaureate holders.

German :

Feiern Sie den Nationalfeiertag mit den offiziellen Zeremonien!

Eine patriotische Zeremonie, gefolgt von der Verleihung der Ehrenmedaillen der Stadt, geht einer Ehrung der frisch gebackenen Abiturienten voraus.

Italiano :

Celebrate la Giornata della Bastiglia con le cerimonie ufficiali!

Una cerimonia patriottica, seguita dalla consegna delle medaglie d’onore della città, precede una cerimonia in onore dei neodiplomati.

Espanol :

¡Celebre el Día de la Bastilla con las ceremonias oficiales!

Una ceremonia patriótica, seguida de la entrega de las medallas de honor de la ciudad, preceden a una ceremonia de homenaje a los nuevos bachilleres.

