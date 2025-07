Fête nationale Salle des fêtes Heudicourt

Fête nationale Salle des fêtes Heudicourt dimanche 13 juillet 2025.

Fête nationale

Salle des fêtes 2 Rue du Manoir Heudicourt Eure

Début : 2025-07-13 12:30:00

fin : 2025-07-14

Samedi 13 juillet

Retraite aux flambeaux

21h15 rendez-vous à la salle des fêtes

21h30 déambulation dans les rues

22h30 pot de l’amitié à la salle des fêtes suivi d’un petit feu d’artifice

Food-truck Le Bistrot FMR sur place dès 18h

Dimanche 14 juillet

Barbecue géant et jeux

A partir de 12h30 barbecue géant (saucisses, merguez, andouillettes, frites, gâteaux)

Salle des fêtes 2 Rue du Manoir Heudicourt 27860 Eure Normandie contact@reunir27.fr

English : Fête nationale

Saturday July 13th

Torchlight procession

9:15pm: meet at the salle des fêtes

9:30pm: street parade

10:30 pm: pot de l’amitié at the salle des fêtes, followed by a small fireworks display

Food-truck Le Bistrot FMR on site from 6 p.m

Sunday, July 14th

Giant barbecue and games

From 12:30 pm: giant barbecue (sausages, merguez, andouillettes, French fries, cakes)

German :

Samstag, den 13. Juli

Rückzug mit Fackeln

21.15 Uhr: Treffpunkt an der Festhalle

21:30 Uhr: Umzug durch die Straßen

22:30 Uhr: Umtrunk in der Festhalle, anschließend kleines Feuerwerk

Food-Truck Le Bistrot FMR vor Ort ab 18 Uhr

Sonntag 14. Juli

Riesiges Barbecue und Spiele

Ab 12.30 Uhr: Riesengrill (Würstchen, Merguez, Andouillettes, Pommes frites, Kuchen)

Italiano :

Sabato 13 luglio

Fiaccolata

ore 21.15: ritrovo presso la sala del villaggio

ore 21.30: sfilata per le strade

ore 22.30: aperitivo nella sala del villaggio seguito da un piccolo spettacolo pirotecnico

Camioncino di cibo Le Bistrot FMR sul posto dalle 18.00

Domenica 14 luglio

Grigliata gigante e giochi

Dalle 12.30: grigliata gigante (salsicce, merguez, andouillettes, patatine, torte)

Espanol :

Sábado 13 de julio

Procesión de antorchas

21.15 h: encuentro en el ayuntamiento

21.30 h: desfile por las calles

22.30 h: Bebidas en la sala del pueblo seguidas de un pequeño castillo de fuegos artificiales

Food-truck Le Bistrot FMR in situ a partir de las 18.00 h

Domingo 14 de julio

Barbacoa gigante y juegos

A partir de las 12.30 h: barbacoa gigante (salchichas, merguez, andouillettes, patatas fritas, pasteles)

L’événement Fête nationale Heudicourt a été mis à jour le 2025-06-28 par Vexin Normand Tourisme