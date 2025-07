Fête nationale Rue du Stade Hombourg-Haut

Fête nationale Rue du Stade Hombourg-Haut lundi 14 juillet 2025.

Fête nationale

Rue du Stade Parking Espace De Wendel Hombourg-Haut Moselle

Début : Lundi Lundi 2025-07-14 17:30:00

Dès 17h30, animation DJ (Sono & Light) sur le parking de l’Espace de Wendel. A 19h concert en plein air avec en première partie « Amigos Rumba » et en seconde partie « Noisy Birdz ». Feu d’artifice à 23h00 suivi de l’animation DJ (Sono & Light). Restauration et buvette sur placeTout public

Rue du Stade Parking Espace De Wendel Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 87 81 48 69

English :

From 5.30pm, DJ entertainment (Sono & Light) in the Espace de Wendel parking lot. At 7pm, open-air concert with opening act « Amigos Rumba » and second act « Noisy Birdz ». Fireworks at 11pm, followed by DJ entertainment (Sono & Light). Catering and refreshments on site

German :

Ab 17.30 Uhr DJ-Animation (Sono & Light) auf dem Parkplatz des Espace de Wendel. Um 19 Uhr Open-Air-Konzert mit « Amigos Rumba » als erstem Teil und « Noisy Birdz » als zweitem Teil. Feuerwerk um 23.00 Uhr, gefolgt von DJ-Animation (Sono & Light). Essen und Trinken vor Ort

Italiano :

Dalle 17.30, animazione con DJ (Sono & Light) nel parcheggio dell’Espace de Wendel. Alle 19.00, concerto all’aperto con gli « Amigos Rumba » come gruppo di supporto e i « Noisy Birdz » come secondo gruppo. Fuochi d’artificio alle 23.00 seguiti dall’intrattenimento di DJ (Sono & Light). Catering e rinfreschi in loco

Espanol :

A partir de las 17.30 h, animación DJ (Sono & Light) en el aparcamiento del Espace de Wendel. A las 19:00 h, concierto al aire libre con « Amigos Rumba » como teloneros y « Noisy Birdz » como segundos. Fuegos artificiales a las 23:00 h, seguidos de DJ (Sono & Light). Catering y refrescos in situ

L’événement Fête nationale Hombourg-Haut a été mis à jour le 2025-06-26 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH