Fête nationale Homécourt samedi 12 juillet 2025.

Fête nationale

Homécourt Meurthe-et-Moselle

12 juillet dès 18h

Kamini, le rappeur qui a mis les villages sur la carte avec Marly-Gomont , débarque à Homécourt. Une touche d’humour, beaucoup d’énergie et un son devenu culte.

Nuttea, voix mythique du reggae français avec « Elle te rend dingue » et la BO légendaire de Taxi 2.

21 Juin Le Duo et DJ Baut complètent cette programmation pour une soirée 100 % vibes

Et bien sûr… un grand feu d’artifice pour clôturer la soirée comme il se doit.

Sur place buvette & restauration

Berges de l’Orne (derrière la mairie)

Entrée gratuite

13 juillet dès 11h Journée festive en famille

Animations musicales avec Los Guapos

Jeux pour enfants

Berges de l’Orne (derrière la mairie)

Entrée gratuite Buvette & restaurationTout public

Homécourt 54310 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 47 15 30

English :

july 12 from 6pm

Kamini, the rapper who put villages on the map with « Marly-Gomont », comes to Homécourt. A touch of humor, a lot of energy and a sound that has become cult.

Nuttea, mythical voice of French reggae with « Elle te rend dingue » and the legendary soundtrack to Taxi 2.

june 21 Le Duo and DJ Baut complete the line-up for an evening of 100% vibes

And of course? fireworks to round off the evening in style.

On site: refreshments & catering

Berges de l’Orne (behind the town hall)

Free admission

july 13 from 11 a.m. ? Festive family day

Musical entertainment with Los Guapos

Games for children

Banks of the Orne (behind the town hall)

Free admission refreshments & food

German :

12. Juli ab 18 Uhr

Kamini, der Rapper, der mit « Marly-Gomont » die Dörfer auf die Landkarte gesetzt hat, kommt nach Homécourt. Eine Prise Humor, viel Energie und ein Sound, der Kultstatus erreicht hat.

Nuttea, die mythische Stimme des französischen Reggae mit « Elle te rend dingue » und dem legendären Soundtrack von Taxi 2.

21. Juni Das Duo und DJ Baut vervollständigen das Programm für einen Abend mit 100 % Vibes

Und natürlich ein großes Feuerwerk, um den Abend gebührend abzuschließen.

Vor Ort: Getränke- und Essensstände

Ufer der Orne (hinter dem Rathaus)

Freier Eintritt

13. Juli ab 11 Uhr ? Festlicher Tag für die ganze Familie

Musikalische Unterhaltung mit Los Guapos

Spiele für Kinder

Ufer der Orne (hinter dem Rathaus)

Freier Eintritt Getränke und Essen

Italiano :

12 luglio dalle 18:00

Kamini, il rapper che ha fatto conoscere i villaggi con « Marly-Gomont », arriva a Homécourt. Un tocco di umorismo, tanta energia e un sound che è diventato un cult.

Nuttea, la leggendaria voce del reggae francese con « Elle te rend dingue » e la leggendaria colonna sonora di Taxi 2.

21 giugno Le Duo e DJ Baut completano la line-up per una serata 100% vibrazioni

E, naturalmente, fuochi d’artificio per concludere la serata in bellezza.

Sul posto: rinfreschi e cibo

Riva dell’Orne (dietro il municipio)

Ingresso libero

13 luglio dalle ore 11? Giornata di festa per le famiglie

Intrattenimento musicale con Los Guapos

Giochi per bambini

Banchi dell’Orne (dietro il municipio)

Ingresso libero Bar e ristorazione

Espanol :

12 de julio a partir de las 18.00 horas

Kamini, el rapero que puso a los pueblos en el mapa con « Marly-Gomont », llega a Homécourt. Un toque de humor, mucha energía y un sonido que se ha convertido en culto.

Nuttea, la voz legendaria del reggae francés con « Elle te rend dingue » y la mítica banda sonora de Taxi 2.

21 de junio Le Duo y DJ Baut completan el cartel de una noche 100% vibraciones

Y por supuesto… fuegos artificiales para rematar la velada por todo lo alto.

En el lugar: refrescos y comida

Orillas del Orne (detrás del ayuntamiento)

Entrada gratuita

13 de julio a partir de las 11h ? Jornada festiva en familia

Animación musical con Los Guapos

Juegos para niños

Orillas del Orne (detrás del ayuntamiento)

Entrada gratuita Bar y catering

