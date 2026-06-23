Fête nationale Homécourt
samedi 11 juillet 2026 · Homécourt
Informations pratiques
Homécourt
Fête nationale
9 rue Georges Clemenceau Homécourt Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Fête nationale organisée par la Mairie d’Homécourt
Entrée libre
Groupe de musique Rock Legends Expérience
Château gonflable
Buvette et restauration sur placeTout public
0 .
9 rue Georges Clemenceau Homécourt 54310 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 47 15 30
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English :
National Festival organized by the Homécourt Town Hall
Free admission
Rock Legends Experience band
Bouncy castle
Refreshments and food available on site
L’événement Fête nationale Homécourt a été mis à jour le 2026-06-23 par MILTOL