Informations pratiques

Homécourt

Fête nationale

9 rue Georges Clemenceau Homécourt Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Fête nationale organisée par la Mairie d’Homécourt

Entrée libre

Groupe de musique Rock Legends Expérience

Château gonflable

Buvette et restauration sur placeTout public

0 .

9 rue Georges Clemenceau Homécourt 54310 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 47 15 30

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English :

National Festival organized by the Homécourt Town Hall

Free admission

Rock Legends Experience band

Bouncy castle

Refreshments and food available on site

L’événement Fête nationale Homécourt a été mis à jour le 2026-06-23 par MILTOL