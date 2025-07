Fête nationale intercommunale Saint-Victor-Malescours

Fête nationale intercommunale Saint-Victor-Malescours lundi 14 juillet 2025.

Fête nationale intercommunale

Place Foch Saint-Victor-Malescours Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-14 10:00:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Célébration intercommunale de la fête nationale entre Saint-Didier-en-Velay, Saint-Victor-Malescours et La Séauve-sur-Semène.

Avec la participation des sapeurs-pompiers du centre Velay Semène.

.

Place Foch Saint-Victor-Malescours 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 05 09

English :

Inter-community celebration of the Fête Nationale between Saint-Didier-en-Velay, Saint-Victor-Malescours and La Séauve-sur-Semène.

With the participation of firefighters from the Velay Semène center.

German :

Gemeindeübergreifende Feier zum Nationalfeiertag zwischen Saint-Didier-en-Velay, Saint-Victor-Malescours und La Séauve-sur-Semène.

Mit der Teilnahme der Feuerwehr des Zentrums Velay Semène.

Italiano :

Celebrazione intercomunale dei giorni festivi tra Saint-Didier-en-Velay, Saint-Victor-Malescours e La Séauve-sur-Semène.

Con la partecipazione dei vigili del fuoco di Velay Semène.

Espanol :

Celebración intercomunal de las fiestas entre Saint-Didier-en-Velay, Saint-Victor-Malescours y La Séauve-sur-Semène.

Con la participación del cuerpo de bomberos de Velay Semène.

L’événement Fête nationale intercommunale Saint-Victor-Malescours a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de Tourisme Loire Semène