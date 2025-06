Fête nationale Parking de la salle des fêtes Henri MARET Jaillans 13 juillet 2025 19:30

Drôme

Fête nationale Parking de la salle des fêtes Henri MARET 50 Route des Tonnets Jaillans Drôme

Début : 2025-07-13 19:30:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Le Comité des Fêtes de Jaillans vous prépare une belle soirée à domicile pour la Fête Nationale !

Jaillans 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 89 37 09 cdfjaillans@gmail.com

English :

The Comité des Fêtes de Jaillans is preparing a wonderful evening at home for the Fête Nationale!

German :

Das Festkomitee von Jaillans bereitet Ihnen einen schönen Heimabend für den Nationalfeiertag vor!

Italiano :

Il Comité des Fêtes de Jaillans sta preparando una splendida serata in casa per la Fête Nationale!

Espanol :

El Comité des Fêtes de Jaillans está preparando una maravillosa velada en casa con motivo de la Fiesta Nacional

