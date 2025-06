Fête Nationale Joué-lès-Tours 13 juillet 2025 18:30

Indre-et-Loire

Fête Nationale Avenue du Lac Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Gratuit

Début : Dimanche 2025-07-13 18:30:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Joué-lès-Tours et Ballan-Miré s’unissent de nouveau pour célébrer ensemble la fête nationale pour cette année 2025.

Le feu d’artifice ainsi que le bal populaire sont mutualisés dans le cadre symbolique du lac des Bretonnières, véritable trait d’union entre les deux communes, afin d’offrir aux habitants un spectacle d’autant plus beau.

Rendez-vous sur le site du lac des Bretonnières pour une formidable soirée !

17h Cérémonie officielle, place François Mitterrand

18h30 Ouverture du Village Gourmand, au lac des Bretonnières

23h Feu d’artifice

23h30 Bal populaire par DJ Lone Z .

Avenue du Lac

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Joué-lès-Tours and Ballan-Miré are joining forces once again to celebrate the national holiday in 2025.

See you on the Lac des Bretonnières site for a great evening!

German :

Joué-lès-Tours und Ballan-Miré schließen sich erneut zusammen, um gemeinsam den Nationalfeiertag für das Jahr 2025 zu begehen.

Wir treffen uns auf dem Gelände des Lac des Bretonnières und freuen uns auf einen tollen Abend!

Italiano :

Joué-lès-Tours e Ballan-Miré uniscono ancora una volta le forze per festeggiare i giorni festivi del 2025.

Ci vediamo al lago Bretonnières per una grande serata!

Espanol :

Joué-lès-Tours y Ballan-Miré unen sus fuerzas una vez más para celebrar los días festivos de 2025.

¡Nos vemos en el lago de Bretonnières para disfrutar de una gran velada!

