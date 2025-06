Fête nationale Journée du 14 juillet Ballan-Miré 14 juillet 2025 12:00

La cérémonie officielle se déroulera au Parc Beauverger. Elle sera suivie d’un pique nique festif dans le parc avec le duo Akordaïa et les jeux de la Compagnie Oika Oika.

34 Rue du Commerce

Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 80 10 00

The official ceremony will take place in Parc Beauverger. It will be followed by a festive picnic in the park with the Akordaïa duo and games by Compagnie Oika Oika.

Die offizielle Zeremonie findet im Parc Beauverger statt. Anschließend gibt es ein festliches Picknick im Park mit dem Duo Akordaïa und den Spielen der Compagnie Oika Oika.

La cerimonia ufficiale si svolgerà nel Parco Beauverger. Seguirà un festoso picnic nel parco con il duo Akordaïa e i giochi della compagnia Oika Oika.

La ceremonia oficial tendrá lugar en el Parc Beauverger. A continuación habrá un picnic festivo en el parque con el dúo Akordaïa y juegos de la compañía Oika Oika.

