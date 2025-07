Fête Nationale Kauffenheim

Fête Nationale Kauffenheim dimanche 13 juillet 2025.

1 Rue de Forstfeld Kauffenheim Bas-Rhin

Fête nationale À partir de 18 heures à la salle polyvalente de Kauffenheim.

Distribution de lampions et de Brioche aux enfants, offertes par la commune.

Tarte flambée, plus petite restauration sur place.

Et bien sûr, nos délicieux cocktails.

Feu d’artifice à 23h .

1 Rue de Forstfeld Kauffenheim 67480 Bas-Rhin Grand Est +49 174 6083886 alsckauffenheim@gmail.com

