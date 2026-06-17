Fête nationale Kogenheim
Fête nationale Kogenheim lundi 13 juillet 2026.
Kogenheim
Fête nationale
Rue du stade Kogenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Musique live, feu d’artifice, animations pour les enfants, tartes flambées, grillades, cocktails et bien plus encore !
Ambiance garantie avec Les Tonic’s
Spectacle pyrotechnique à la nuit tombée
Une fête pour tous les âges. Rassemblez vos proches et venez faire la fête avec nous jusqu’à 1h du matin ! .
Rue du stade Kogenheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 7 49 69 80 79 Forgiarinipauline@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête nationale Kogenheim a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme du Grand Ried