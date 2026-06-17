Kogenheim

Fête nationale

Rue du stade Kogenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Musique live, feu d’artifice, animations pour les enfants, tartes flambées, grillades, cocktails et bien plus encore !

Ambiance garantie avec Les Tonic’s

Spectacle pyrotechnique à la nuit tombée

Une fête pour tous les âges. Rassemblez vos proches et venez faire la fête avec nous jusqu’à 1h du matin ! .

Rue du stade Kogenheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 7 49 69 80 79 Forgiarinipauline@gmail.com

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English :

L’événement Fête nationale Kogenheim a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme du Grand Ried