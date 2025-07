Fête Nationale La Caillère-Saint-Hilaire La Caillère-Saint-Hilaire

Fête Nationale La Caillère-Saint-Hilaire La Caillère-Saint-Hilaire lundi 14 juillet 2025.

Fête Nationale La Caillère-Saint-Hilaire

Stade municipal La Caillère-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 16:00:00

fin : 2025-07-14 23:00:00

Date(s) :

2025-07-14

Évènement organisé par la Commune et le Comité des Fêtes

Venez nombreux célébrer la Fête Nationale dans une ambiance festive et conviviale !

Au programme :

16h00 Structures gonflables et jeux pour petits et grands

18h30 Revue des Pompiers

️ 19h00 Repas convivial

Menu adulte apéritif, moules-frites ou grillades-frites, fromage & dessert

Menu enfant frites-saucisses, glace & soda

20h00 Animation musicale

22h00 Retraite aux flambeaux

23h00 GRAND FEU D’ARTIFICE .

Stade municipal La Caillère-Saint-Hilaire 85410 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 52 28 mairie@lacailleresainthilaire.fr

English :

Event organized by the Commune and the Comité des Fêtes

German :

Von der Gemeinde und dem Festkomitee organisierte Veranstaltung

Italiano :

Evento organizzato dal Comune e dal Comité des Fêtes

Espanol :

Acto organizado por la Comuna y el Comité de Fiestas

L’événement Fête Nationale La Caillère-Saint-Hilaire La Caillère-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud