La Chapelle-sur-Aveyron

Fête Nationale

La Chapelle-sur-Aveyron Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Fête Nationale

Fête Nationale. A partir de 19h buvette et restauration sur place. 22h30 retraite aux flambeaux, départ de la mairie. 23h grand feu d’artifice .

La Chapelle-sur-Aveyron 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 50 21

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English :

National Day

L’événement Fête Nationale La Chapelle-sur-Aveyron a été mis à jour le 2026-06-13 par OT GATINAIS SUD