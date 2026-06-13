Fête Nationale La Chapelle-sur-Aveyron
Fête Nationale La Chapelle-sur-Aveyron lundi 13 juillet 2026.
La Chapelle-sur-Aveyron
Fête Nationale
La Chapelle-sur-Aveyron Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Fête Nationale
Fête Nationale. A partir de 19h buvette et restauration sur place. 22h30 retraite aux flambeaux, départ de la mairie. 23h grand feu d’artifice .
La Chapelle-sur-Aveyron 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 50 21
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English :
National Day
L’événement Fête Nationale La Chapelle-sur-Aveyron a été mis à jour le 2026-06-13 par OT GATINAIS SUD