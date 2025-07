Fête nationale La Ronde

Fête nationale La Ronde lundi 14 juillet 2025 .

Fête nationale

La Ronde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Pour une journée festive, la mairie et le comité des fêtes de La Ronde, vous convient à venir fêter le 14 juillet dans leur ville.

.

La Ronde 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 37 20 31

English :

For a day of festivities, the town council and the La Ronde festivities committee invite you to come and celebrate July 14th in their town.

German :

Für einen festlichen Tag laden die Stadtverwaltung und das Festkomitee von La Ronde, Sie ein, den 14. Juli in ihrer Stadt zu feiern.

Italiano :

Il Municipio e il comitato dei festeggiamenti de La Ronde vi invitano a venire a festeggiare il 14 luglio nella loro città.

Espanol :

El Ayuntamiento y la comisión de fiestas de La Ronde le invitan a venir a celebrar el 14 de julio en su ciudad.

L’événement Fête nationale La Ronde a été mis à jour le 2025-06-26 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin