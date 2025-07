Fête Nationale Labouheyre

Fête Nationale Labouheyre lundi 14 juillet 2025.

Fête Nationale

Place de la Mairie / Parc de Peyre Labouheyre Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 09:00:00

fin : 2025-07-14 00:00:00

Date(s) :

2025-07-14

Labouheyre fête le 14 juillet, toute la journée.

Le matin à partir de 9h, place de la Mairie casse-croûte républicain, commémoration au monument aux morts, vin d’honneur

Le soir, dès 19h, Plage de Peyre repas, buvette bal & à 23h FEU D’ARTIFICE.

Labouheyre fête le 14 juillet, toute la journée.

Programme

*** Place de la Mairie

> 9h, Casse-croûte Républicain

> 11h,Commémoration, animé par l’Harmonie La Fauvette

> 11h30,Vin d’honneur, animé par la banda Leus Euscalitches

*** Plage de Peyre

> 19h Buvette, avec la banda Leus Euscalitches

Repas, par le Comité des Fêtes

Bal, par le groupe Irruption

> 23h Feu d’artifice .

Place de la Mairie / Parc de Peyre Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 45 00 associations@labouheyre.fr

English : Fête Nationale

Labouheyre celebrates July 14th, all day long.

Morning from 9am, Place de la Mairie: Republican snack, commemoration at the war memorial, vin d’honneur

In the evening, from 7pm, Plage de Peyre: meal, refreshment bar, dance & at 11pm: FIREWORKS.

German : Fête Nationale

Labouheyre feiert den 14. Juli, den ganzen Tag.

Morgens ab 9 Uhr, Place de la Mairie: republikanischer Imbiss, Gedenken am Kriegerdenkmal, Ehrenwein

Abends, ab 19 Uhr, Plage de Peyre: Essen, Getränkeausschank Ball & um 23 Uhr: Feuerwerk.

Italiano :

Labouheyre festeggia il 14 luglio, per tutto il giorno.

Al mattino dalle 9, Place de la Mairie: merenda repubblicana, commemorazione al monumento ai caduti, vin d’honneur, ecc

La sera, dalle 19.00, Plage de Peyre: pasto, bar, ballo e alle 23.00: FUOCHI D’ARTIFICIO.

Espanol : Fête Nationale

Labouheyre celebra el 14 de julio durante todo el día.

Por la mañana, a partir de las 9 h, plaza de la Mairie: merienda republicana, conmemoración en el memorial de guerra, vin d’honneur, etc

Por la tarde, a partir de las 19:00 h, Plage de Peyre: comida, bar de refrescos, baile y a las 23:00 h: FUEGOS ARTIFICIALES.

L’événement Fête Nationale Labouheyre a été mis à jour le 2025-06-26 par OT Cœur Haute Lande