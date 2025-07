Fête nationale Landrais

Fête nationale

Place de la Mairie Landrais Charente-Maritime

À Landrais venez célébrer la fête nationale et vous amuser avec des animations pour enfants, concours de pétanque et feu d’artifice !

Place de la Mairie Landrais 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 73 69 mairie@landrais.fr

English :

Come to Landrais to celebrate Bastille Day and have fun with children’s entertainment, pétanque competitions and fireworks!

German :

In Landrais feiern Sie den Nationalfeiertag und amüsieren Sie sich mit Kinderanimationen, Boule-Wettbewerben und Feuerwerk!

Italiano :

Venite a Landrais per festeggiare la Giornata della Bastiglia e divertitevi con animazione per bambini, gare di pétanque e fuochi d’artificio!

Espanol :

Venga a Landrais a celebrar el Día de la Bastilla y diviértase con animaciones infantiles, competiciones de petanca y fuegos artificiales

