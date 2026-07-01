Informations pratiques

Lavancia-Epercy

Fête nationale

Stade de foot Lavancia-Epercy Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:00:00

fin : 2026-07-13 22:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Fête Nationale le lundi 13 juillet au stade de Lavancia.

Voici le programme de la journée et de la soirée

– A partir de 13h, les inscriptions ouvrent pour le concours de pétanque, qui débutera à 14h au tarif de 10 euros la doublet-te.

– A 19h, un repas composé de poulet à la broche et de pommes de terre sera proposé. Ce repas se fait uniquement sur réservation en appelant le 06.80.99.89.72.

– A 21h, la fête se poursuivra avec un bal populaire.

– A 22h30, un feu d’artifice offert par la municipalité sera tiré pour clôturer la soirée. .

Stade de foot Lavancia-Epercy 01590 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 99 89 72

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English : Fête nationale

L’événement Fête nationale Lavancia-Epercy a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE