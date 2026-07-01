Fête nationale Lavancia-Epercy
lundi 13 juillet 2026 · Lavancia-Epercy
Informations pratiques
Lavancia-Epercy
Fête nationale
Stade de foot Lavancia-Epercy Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-07-13 22:30:00
Date(s) :
2026-07-13
Fête Nationale le lundi 13 juillet au stade de Lavancia.
Voici le programme de la journée et de la soirée
– A partir de 13h, les inscriptions ouvrent pour le concours de pétanque, qui débutera à 14h au tarif de 10 euros la doublet-te.
– A 19h, un repas composé de poulet à la broche et de pommes de terre sera proposé. Ce repas se fait uniquement sur réservation en appelant le 06.80.99.89.72.
– A 21h, la fête se poursuivra avec un bal populaire.
– A 22h30, un feu d’artifice offert par la municipalité sera tiré pour clôturer la soirée. .
Stade de foot Lavancia-Epercy 01590 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 99 89 72
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English : Fête nationale
L’événement Fête nationale Lavancia-Epercy a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE