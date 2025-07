Fête nationale Le Luot

Fête nationale Le Luot dimanche 13 juillet 2025.

Fête nationale

La Croix Le Luot Manche

Début : 2025-07-13 07:00:00

2025-07-13

Vide-greniers (emplacement gratuit) organisé par le comité des fêtes. Les festivités se dérouleront au coeur du bourg. Restauration sur place avec méchoui le midi et entrecôte le soir. A 23 h, feu d’artifice suivi d’un bal.

La Croix Le Luot 50870 Manche Normandie +33 6 86 37 74 93 mairie.le-luot@wanadoo.fr

English : Fête nationale

Garage sale (free space) organized by the Comité des fêtes. The festivities will take place in the heart of the village. On-site catering with mechoui at lunchtime and entrecôte steak in the evening. At 11 p.m., fireworks followed by a dance.

German :

Vide-greniers (kostenloser Standplatz), organisiert vom Festkomitee. Die Feierlichkeiten finden im Herzen des Dorfes statt. Verpflegung vor Ort mit Mechoui am Mittag und Entrecôte am Abend. Um 23 Uhr gibt es ein Feuerwerk und anschließend einen Tanz.

Italiano :

Vendita di garage (parcheggio gratuito) organizzata dal Comité des fêtes. I festeggiamenti si svolgeranno nel cuore del villaggio. Ristorazione in loco con barbecue a pranzo e cena a base di bistecche la sera. Fuochi d’artificio seguiti da un ballo alle 23.00.

Espanol :

Venta de garaje (aparcamiento gratuito) organizada por el Comité des fêtes. Las fiestas tendrán lugar en el corazón del pueblo. Restauración in situ con barbacoa al mediodía y cena de bistec por la noche. Fuegos artificiales y baile a las 23h.

