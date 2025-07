Fête Nationale Le Mée Cloyes-les-Trois-Rivières

Fête Nationale Le Mée Cloyes-les-Trois-Rivières dimanche 13 juillet 2025.

Fête Nationale Le Mée

Le Mée Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Tournoi de pétanque à 13h30 et concours de vin d’épines à 18h30. Repas à la Maréchalerie à 19h00. Retraite aux flambeaux à 22h30. Feu d’artifice à 23h15. Organisé par le Comité des Fêtes et loisirs de Le Mée. Repas sur réservation.

.

Le Mée Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 44 15 76

English :

Petanque tournament at 1:30pm and vin d’épines competition at 6:30pm. Meal at the Maréchalerie at 7:00 pm. Torchlight procession at 10:30pm. Fireworks at 11:15pm. Organized by the Comité des Fêtes et loisirs de Le Mée. Meals on reservation.

German :

Bouleturnier um 13.30 Uhr und Dornenweinwettbewerb um 18.30 Uhr. Essen in der Maréchalerie um 19.00 Uhr. Fackelzug um 22.30 Uhr. Feuerwerk um 23.15 Uhr. Organisiert vom Comité des Fêtes et Loisirs de Le Mée. Essen auf Vorbestellung.

Italiano :

Torneo di petanque alle 13.30 e gara di vin d’épines alle 18.30. Cena alla Maréchalerie alle 19.00. Fiaccolata alle 22.30. Spettacolo pirotecnico alle 23.15. Organizzato dal Comité des Fêtes et loisirs de Le Mée. Pasti su prenotazione.

Espanol :

Torneo de petanca a las 13.30 h y concurso de vin d’épines a las 18.30 h. Comida en la Maréchalerie a las 19.00 horas. Desfile de antorchas a las 22.30 h. Castillo de fuegos artificiales a las 23.15 h. Organizado por el Comité de Fiestas y Diversiones de Le Mée. Comidas previa reserva.

L’événement Fête Nationale Le Mée Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2025-07-08 par OT CHATEAUDUN