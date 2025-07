Fête Nationale Lisieux

Fête Nationale Lisieux dimanche 13 juillet 2025.

Fête Nationale

Jardin Public Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 09:30:00

fin : 2025-07-14 11:00:00

Date(s) :

2025-07-13 2025-07-14

Venez célébrer la Fête Nationale à Lisieux !

Le dimanche 13 juillet, on vous donne rendez-vous au Jardin de l’Évêché pour un événement festif avec un marché nocturne à 18h, un concert du groupe “Les Vieilles Godasses” à 20h45 et le feu d’artifice sur le thème des années 90 à 23h !

Les cérémonies patriotiques auront lieu le lundi 14 juillet.

Elles débuteront au Centre d’Incendie et de Secours à 9h30 et se poursuivront sur la place François Mitterrand à 10h15.

On vous attend avec impatience pour célébrer cet événement !

Jardin Public Lisieux 14100 Calvados Normandie

English : Fête Nationale

Come and celebrate the Fête Nationale in Lisieux!

On Sunday July 13, we look forward to seeing you in the Jardin de l?Évêché for a festive event featuring a night market at 6pm, a concert by the group ?Les Vieilles Godasses? at 8:45pm and a 90s-themed fireworks display at 11pm!

Patriotic ceremonies will take place on Monday, July 14.

They will start at the Centre d?Incendie et de Secours at 9:30 a.m. and continue at Place François Mitterrand at 10:15 a.m.

We look forward to seeing you there!

German : Fête Nationale

Feiern Sie den Nationalfeiertag in Lisieux!

Am Sonntag, dem 13. Juli, treffen Sie sich im Jardin de l’Évêché zu einem festlichen Ereignis mit einem Nachtmarkt um 18 Uhr, einem Konzert der Gruppe Les Vieilles Godasses um 20:45 Uhr und einem Feuerwerk mit dem Thema der 90er Jahre um 23 Uhr!

Die patriotischen Zeremonien finden am Montag, den 14. Juli statt.

Sie beginnen um 9:30 Uhr am Centre d’Incendie et de Secours und werden um 10:15 Uhr auf dem Place François Mitterrand fortgesetzt.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an den Feierlichkeiten!

Italiano :

Venite a festeggiare la Fête Nationale a Lisieux!

Domenica 13 luglio, vi aspettiamo al Jardin de l’Évêché per un evento festivo con un mercato notturno alle 18.00, un concerto del gruppo Les Vieilles Godasses alle 20.45 e uno spettacolo pirotecnico a tema anni ’90 alle 23.00!

Le cerimonie patriottiche si svolgeranno lunedì 14 luglio.

Inizieranno presso il Centro dei Vigili del Fuoco e del Soccorso alle 9.30 e proseguiranno in Place François Mitterrand alle 10.15.

Non vediamo l’ora di vedervi lì!

Espanol :

¡Venga a celebrar la Fiesta Nacional en Lisieux!

El domingo 13 de julio, le esperamos en el Jardin de l’Évêché para una jornada festiva en la que habrá un mercado nocturno a las 18.00 h, un concierto del grupo Les Vieilles Godasses a las 20.45 h y un castillo de fuegos artificiales de los años 90 a las 23.00 h

Las ceremonias patrióticas tendrán lugar el lunes 14 de julio.

Comenzarán en el Centro de Extinción de Incendios y Salvamento a las 9.30 h y continuarán en la plaza François Mitterrand a las 10.15 h.

Esperamos verle allí

L’événement Fête Nationale Lisieux a été mis à jour le 2025-07-07 par Calvados Attractivité