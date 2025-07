Fête Nationale Place de l’Hôtel de Ville Longny les Villages

Fête Nationale Place de l’Hôtel de Ville Longny les Villages dimanche 13 juillet 2025 23:00:00.

Fête Nationale

Place de l’Hôtel de Ville LOONGNY-AU-PERCH Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 23:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Venez célébrer la fête nationale à Longny-au-Perche!

Restauration sur place: saucisses, frites devant les Halles de l’Hôtel de Ville organisé par le VAL.

Sans réservation.

Buvette

Bal gratuit à partir de 20h30.

Retraite aux flambeaux à 22h30

Feu d’artifices à 23h, rue de la Seigneurie (Près d’intermarché).

+33 6 31 54 26 66

English : Fête Nationale

Celebrate Bastille Day in Longny-au-Perche!

On-site catering: sausages and French fries in front of the Halles de l’Hôtel de Ville, organized by the VAL.

No reservation required.

Refreshment bar

Free dance from 8.30pm.

Torchlight procession at 10:30 p.m

Fireworks at 11pm, rue de la Seigneurie (near Intermarché).

German :

Feiern Sie den Nationalfeiertag in Longny-au-Perche!

Verpflegung vor Ort: Würstchen und Pommes frites vor den Hallen des Rathauses, organisiert vom VAL.

Keine Reservierung erforderlich.

Getränkestand

Kostenloser Tanz ab 20:30 Uhr.

Fackelzug um 22.30 Uhr

Feuerwerk um 23 Uhr in der Rue de la Seigneurie (in der Nähe des Intermarché).

Italiano :

Venite a festeggiare la Festa della Bastiglia a Longny-au-Perche!

Ristorazione in loco: salsicce e patatine davanti alle Halles de l’Hôtel de Ville, organizzata dal VAL.

Non è necessaria la prenotazione.

Bar di ristoro

Ballo libero dalle 20.30.

Fiaccolata alle 22.30

Fuochi d’artificio alle 23.00, rue de la Seigneurie (vicino all’Intermarché).

Espanol :

Venga a celebrar el Día de la Bastilla en Longny-au-Perche

Catering in situ: salchichas y patatas fritas frente a las Halles de l’Hôtel de Ville, organizado por el VAL.

No es necesario reservar.

Bar

Baile libre a partir de las 20.30 h.

Desfile de antorchas a las 22.30 h

Fuegos artificiales a las 23.00 h, rue de la Seigneurie (cerca de Intermarché).

