Fête nationale Longuyon

Fête nationale

centre ville Longuyon Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-13 21:00:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Le 13 juillet, à 21H00, place de l’Hôtel de ville départ du cortège.

Commémoration au monument aux morts avec la fanfare.

Distribution de lampions

Feu d’artifice suivi du bal populaire animé par un DJ.

Buvette et petite restaurationTout public

Longuyon 54260 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

July 13, 9:00 pm, Place de l’Hôtel de Ville: departure of the procession.

Commemoration at the war memorial with the brass band.

Distribution of lanterns

Fireworks followed by a popular ball with DJ entertainment.

Refreshments and snacks

German :

13. Juli, 21.00 Uhr, Place de l’Hôtel de Ville: Start des Umzugs.

Gedenken am Kriegsdenkmal mit der Blaskapelle.

Verteilung von Lampions

Feuerwerk, gefolgt von einem Volkstanz, der von einem DJ moderiert wird.

Getränke und kleine Snacks

Italiano :

13 luglio, ore 21.00, Place de l’Hôtel de Ville: partenza del corteo.

Commemorazione al monumento ai caduti con la banda musicale.

Distribuzione di lanterne

Fuochi d’artificio seguiti da un ballo popolare con DJ.

Bar e spuntini

Espanol :

13 de julio, 21.00 h, plaza del Hôtel de Ville: salida del cortejo.

Conmemoración en el memorial de guerra con la banda de música.

Distribución de linternas

Fuegos artificiales seguidos de un baile popular con DJ.

Bar de refrescos y aperitivos

