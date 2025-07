Fête nationale Loriol-sur-Drôme

Fête nationale Loriol-sur-Drôme lundi 14 juillet 2025.

Fête nationale

Place du champ de mars Loriol-sur-Drôme Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 14:00:00

fin : 2025-07-14 23:00:00

Date(s) :

2025-07-14

Célébrons ensemble la fête nationale dès 14h concours de pétanque, suivi d’un dîner et d’un bal sur de la musique des 60’s à nos jours. Clôture par un feu d’artifice au Stade.

Place du champ de mars Loriol-sur-Drôme 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 63 76

English :

Let’s celebrate the national holiday together, starting at 2pm with a pétanque competition, followed by dinner and a dance to music from the 60s to the present day. Closing with fireworks at the Stadium.

German :

Feiern Sie gemeinsam den Nationalfeiertag ab 14 Uhr Boule-Wettbewerb, gefolgt von einem Abendessen und einem Ball mit Musik von den 60er Jahren bis heute. Abschluss mit einem Feuerwerk im Stadion.

Italiano :

Festeggiamo insieme il giorno festivo, iniziando alle 14.00 con una gara di bocce, seguita da una cena e da un ballo con musica dagli anni ’60 a oggi. Chiusura con fuochi d’artificio allo stadio.

Espanol :

Celebremos juntos las fiestas, empezando a las 14.00 h con un concurso de petanca, seguido de una cena y un baile con música de los años 60 hasta nuestros días. Para terminar, fuegos artificiales en el estadio.

L’événement Fête nationale Loriol-sur-Drôme a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme