Fête Nationale Louville-la-Chenard 13 juillet 2025 15:00

Eure-et-Loir

Fête Nationale Louville-la-Chenard Eure-et-Loir

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 15:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Un repas convivial suivi d’une retraite aux flambeaux et d’un feu d’artifice.

Le conseil municipal de Louville-la-Chenard vous convie à une soirée conviviale pour célébrer la Fête nationale, le dimanche 13 juillet à partir de 19h au hangar communal.

Venez partager un moment festif entre voisins et amis autour d’un dîner champêtre, suivi de la traditionnelle retraite aux flambeaux et d’un feu d’artifice. Une animation jeux sera proposée de 15h à 17h dans la cour de la mairie, pour petits et grands.

Repas payant 14 € par adulte, 7 € par enfant jusqu’à 12 ans. Inscription à déposer en mairie avant le 4 juillet. Ambiance chaleureuse garantie ! 7 .

Louville-la-Chenard 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 96 91 15 mairie.louville@wanadoo.fr

English :

A convivial meal followed by a torchlight procession and fireworks.

German :

Ein gemütliches Essen, gefolgt von einem Fackelzug und einem Feuerwerk.

Italiano :

Un pasto conviviale seguito da una fiaccolata e da fuochi d’artificio.

Espanol :

Una comida de convivencia seguida de una procesión de antorchas y fuegos artificiales.

