Fête nationale Maizières-lès-Metz

Fête nationale Maizières-lès-Metz dimanche 13 juillet 2025.

Fête nationale

parc de Brieux Maizières-lès-Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-13 18:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Rendez-vous, dimanche 13 juillet à partir de 18 h au parc de Brieux pour partager ensemble un moment convivial !

Avec au programme :

Châteaux Gonflables

Mascottes

Stands des associations

Bal populaire

Feu d’artifice

Espace restauration

On vous attend nombreux !Tout public

0 .

parc de Brieux Maizières-lès-Metz 57280 Moselle Grand Est +33 3 87 80 44 31

English :

Join us in Brieux Park on Sunday, July 13 from 6 p.m. for a convivial evening!

On the program:

Inflatable castles

Mascots

Association stalls

Popular ball

Fireworks display

Catering area

We look forward to seeing you there!

German :

Wir treffen uns am Sonntag, den 13. Juli ab 18 Uhr im Parc de Brieux, um gemeinsam einen geselligen Moment zu verbringen!

Auf dem Programm stehen :

Aufblasbare Schlösser

Maskottchen

Stände der Vereine

Volkstümlicher Ball

Feuerwerk

Restaurantbereich

Wir erwarten Sie zahlreich!

Italiano :

Unisciti a noi domenica 13 luglio dalle 18.00 nel Parc de Brieux per una serata all’insegna del divertimento!

In programma:

Castelli gonfiabili

Mascotte

Bancarelle di associazioni

Ballo popolare

Fuochi d’artificio

Area catering

Non vediamo l’ora di vedervi lì!

Espanol :

Únase a nosotros el domingo 13 de julio a partir de las 18.00 horas en el Parque de Brieux para disfrutar de una velada llena de diversión

En el programa:

Castillos hinchables

Mascotas

Puestos de asociaciones

Baile popular

Castillo de fuegos artificiales

Zona de catering

¡Te esperamos!

L’événement Fête nationale Maizières-lès-Metz a été mis à jour le 2025-07-07 par DESTINATION AMNEVILLE