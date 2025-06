Fête nationale Mâlain 13 juillet 2025 15:00

Venez vous amuser, vous émerveiller et danser à Mâlain le dimanche 13 juillet pour la fête nationale !

Avec, cette année encore, un programme festif, à partir de 15h

– Après-midi festive (ventriglisse, jeu de quille…) pour se mettre dans l’ambiance

– de la musique avec l’Harmonie du Val d’Ouche

– un apéritif pour bien commencer la soirée

– un repas « Jambon à la broche » à réserver OU un repas tiré du sac

– LA retraite aux lampions, incontournable

– une nouveauté pour en prendre plein les yeux le spectacle Pyro Cirq de Cirk’Onstance Atténuante, à ne pas manquer !

– et si vous en voulez encore, on finit la soirée en musique avec DJ Gaga !!

Alors, réservez la date !!

Attention, si vous souhaitez réserver votre repas, inscription en mairie avec le règlement avant le 3 juillet ! Pour les adultes, 15 euros, pour les enfants jusqu’à 12 ans, 8 euros.

Au menu jambon à la broche/pommes de terre au four, salade, fromage, tarte. .

Esplanade salle des fêtes

Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 23 60 52 mairie.malain@wanadoo.fr

