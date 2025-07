Fête nationale Marange-Silvange

Fête nationale Marange-Silvange dimanche 13 juillet 2025.

Fête nationale

Place Mendès Marange-Silvange Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-13 20:15:00

fin : 2025-07-13 23:00:00

Date(s) :

2025-07-13

Un classique de l’été à Marange-Silvange le bal populaire du 13 juillet.

Cérémonie patriotique 20h15 au monument aux morts

Bal Populaire à partir de 20h30

Rassemblez-vous en famille ou entre amis pour une soirée conviviale et dansante, clôturée par magnifique feu d’artifice tiré à 23h !

Laissez-vous emporter par l’ambiance festive et les rythmes entraînants !

Restauration et buvette sur placeTout public

Place Mendès Marange-Silvange 57535 Moselle Grand Est +33 3 87 34 61 70 accueil@mairie-marange-silvange.fr

English :

A summer classic in Marange-Silvange: the popular ball on July 13.

Patriotic ceremony: 8:15pm at the war memorial

Bal Populaire: from 8:30pm

Get together with family and friends for a convivial evening of dancing, topped off by a magnificent fireworks display at 11pm!

Let yourself be carried away by the festive atmosphere and lively rhythms!

Catering and refreshments on site

German :

Ein Klassiker des Sommers in Marange-Silvange: der Volksball am 13. Juli.

Patriotische Zeremonie: 20.15 Uhr am Kriegsdenkmal

Volksball: ab 20.30 Uhr

Kommen Sie mit Ihrer Familie oder mit Freunden zu einem geselligen Abend zusammen, an dem getanzt wird und der mit einem prächtigen Feuerwerk um 23 Uhr endet!

Lassen Sie sich von der festlichen Stimmung und den mitreißenden Rhythmen mitreißen!

Essen und Trinken vor Ort

Italiano :

Un classico dell’estate a Marange-Silvange: il ballo popolare del 13 luglio.

Cerimonia patriottica: ore 20.15 presso il monumento ai caduti

Ballo popolare: dalle 20.30

Riunitevi con la famiglia e gli amici per una serata all’insegna del divertimento e del ballo, coronata da un magnifico spettacolo pirotecnico alle 23.00!

Lasciatevi trasportare dall’atmosfera festosa e dai ritmi vivaci!

Catering e rinfreschi in loco

Espanol :

Un clásico del verano en Marange-Silvange: el baile popular del 13 de julio.

Ceremonia patriótica: 20.15 h en el memorial de guerra

Baile popular: a partir de las 20.30 h

Reúnase con su familia y amigos para disfrutar de una noche de baile y diversión, culminada con un magnífico espectáculo de fuegos artificiales a las 23.00 h

Déjese llevar por el ambiente festivo y los ritmos animados

Catering y refrescos in situ

L’événement Fête nationale Marange-Silvange a été mis à jour le 2025-07-07 par DESTINATION AMNEVILLE