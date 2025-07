Fête Nationale Marboué

Fête Nationale Marboué dimanche 13 juillet 2025.

Fête Nationale

Marboué Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

19h30 Cochon grillé (apéritif, entrée, plat et dessert). 22h00 retraite aux flambeaux ; 23h00 Feu d’artifice et bal DJ. Buvette sur place.

.

Marboué 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 86 23 32 24 comitedesfetesdemarboue@gmail.com

English :

7:30pm: Cochon grillé (aperitif, starter, main course and dessert). 10:00 pm: Torchlight procession; 11:00 pm: Fireworks and DJ dance. Refreshment bar on site.

German :

19.30 Uhr: Gegrilltes Schwein (Aperitif, Vorspeise, Hauptgericht und Dessert). 22.00 Uhr: Fackelzug; 23.00 Uhr: Feuerwerk und DJ-Ball. Erfrischungsgetränke vor Ort.

Italiano :

19.30: Maiale alla griglia (aperitivo, antipasto, piatto principale e dessert). ore 22.00: Fiaccolata; ore 23.00: Fuochi d’artificio e DJ dance. Bar per il ristoro in loco.

Espanol :

19.30 h: Cerdo a la brasa (aperitivo, entrante, plato principal y postre). 22.00 h: Desfile de antorchas; 23.00 h: Fuegos artificiales y baile con DJ. Bar de refrescos in situ.

L’événement Fête Nationale Marboué a été mis à jour le 2025-07-07 par OT CHATEAUDUN