Fête nationale marché artisanal et feu d’artifice Place de la mairie Saint-Gatien-des-Bois lundi 13 juillet 2026.

Saint-Gatien-des-Bois

Fête nationale marché artisanal et feu d’artifice

Place de la mairie 18 Rue des Brioleurs Saint-Gatien-des-Bois Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 17:00:00

fin : 2026-07-13 23:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Saint-Gatien-des-Bois accueille un marché artisanal de créations locales, toute la soirée de 17h à 2h. Un feu d’artifice sera ensuite tiré devant la mairie à 2h. Une ambiance musicale sera assurée par le DJ Yvann Prod.

Saint-Gatien-des-Bois accueille un marché artisanal de créations locales, toute la soirée de 17h à 2h.

Un feu d’artifice sera ensuite tiré devant la mairie à 2h.

Une ambiance musicale sera assurée par le DJ Yvann Prod. .

Place de la mairie 18 Rue des Brioleurs Saint-Gatien-des-Bois 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 16 27

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English : Fête nationale marché artisanal et feu d’artifice

Saint-Gatien-des-Bois is hosting a craft market featuring local creations, running all evening from 5 pm to 11 pm. A fireworks display will then take place in front of the town hall at 11 pm. DJ Yvann Prod will be providing the music.

L’événement Fête nationale marché artisanal et feu d’artifice Saint-Gatien-des-Bois a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SPL Deauville