FÊTE NATIONALE Margon

Fête Nationale organisé par le Comité des fêtes à l’Espace Loisirs de Margon à partir de 19h.

Feu d’artifice à 22h45, bal populaire, Musique DJ SEB EVENTS.

Repas 15€ adulte enfant 10€- Menu Entrée, plat fidéua, dessert, café. Sur réservation.

Margon 34320 Hérault Occitanie +33 6 04 13 22 25

English :

Fête Nationale organized by the Comité des fêtes at the Espace Loisirs de Margon from 7pm.

Fireworks at 10.45pm, popular ball, music by DJ SEB EVENTS.

Meal: 15? adult 10? child Menu: Starter, main course, dessert, coffee. Reservations required.

German :

Nationalfeiertag, organisiert vom Festkomitee im Espace Loisirs in Margon ab 19 Uhr.

Feuerwerk um 22:45 Uhr, Volkstanz, Musik DJ SEB EVENTS.

Mahlzeit: 15 Erwachsene 10 Kinder Menü: Vorspeise, Hauptgericht, Dessert, Kaffee. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Festa nazionale organizzata dal Comité des fêtes presso l’Espace Loisirs di Margon a partire dalle 19.00.

Fuochi d’artificio alle 22.45, danze popolari, musica del DJ SEB EVENTS.

Pasto: 15? adulti 10? bambini Menu: antipasto, piatto principale, dessert, caffè. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Fiesta Nacional organizada por el Comité de Fiestas en el Espace Loisirs de Margon a partir de las 19.00 horas.

Fuegos artificiales a las 22.45 h, baile popular, música a cargo de DJ SEB EVENTS.

Comida: 15? adulto 10? niño Menú: entrante, plato principal, postre, café. Reserva obligatoria.

