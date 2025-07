FETE NATIONALE Martigné-sur-Mayenne

samedi 12 juillet 2025.

FETE NATIONALE

Plan d’eau Martigné-sur-Mayenne Mayenne

2025-07-12

2025-07-12

2025-07-12

Venez célébrer la fête nationale à Martigné sur Mayenne.

Le feu d’artifices sera tiré du plan d’eau à 23h. .

Plan d'eau Martigné-sur-Mayenne 53470 Mayenne

English :

Come and celebrate Bastille Day in Martigné sur Mayenne.

German :

Feiern Sie den Nationalfeiertag in Martigné sur Mayenne.

Italiano :

Venite a festeggiare la Festa della Bastiglia a Martigné sur Mayenne.

Espanol :

Venga a celebrar el Día de la Bastilla en Martigné sur Mayenne.

L’événement FETE NATIONALE Martigné-sur-Mayenne a été mis à jour le 2025-07-03 par Office de Tourisme Mayenne Co