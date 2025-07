FÊTE NATIONALE STADE Martres-Tolosane

STADE Avenue du stade Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2025-07-13 14:30:00

2025-07-13

Et paf ! C’est parti pour se retrouver pour la Fête Nationale à Martres-Tolosane. On se donne rendez-vous le dimanche13 juillet

14h30, on commence doucement avec le concours amical de pétanque en doublette (sur la place)

19H30 REPAS = BRASERO MAGRET ENTIER/ FRITES PAR THIERRY BRETON

22H30 FEU D’ARTIFICE PYRO-SYMPHONIQUE AU STADE

23H00 SOIRÉE DJ PAR TUBE MAITRE 20 .

English :

And then it’s off to Martres-Tolosane for the Fête Nationale. See you on Sunday, July 13

German :

Und schwupps, schon geht es los: Wir treffen uns zum Nationalfeiertag in Martres-Tolosane. Wir sehen uns am Sonntag, den 13. Juli

Italiano :

E poi si va a Martres-Tolosane per la Fête Nationale. Ci vediamo domenica 13 luglio

Espanol :

Y después, a Martres-Tolosane para la Fiesta Nacional. Nos vemos el domingo 13 de julio

