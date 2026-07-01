FÊTE NATIONALE Mauguio
lundi 13 juillet 2026 · Mauguio
Informations pratiques
Mauguio
FÊTE NATIONALE
Mauguio Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-13
Les 13 & 14 juillet, de nombreuses animations vous seront proposées à Mauguio Carnon à l’occasion de la Fête Nationale !
Le 13 juillet à Carnon
Jardin des Dunes et Port de Plaisance
18H Défilé Patriotique
Port de Plaisance
19H Dégustation de tourte melgorienne Gratuit, offert par les commerçants
19H Banquet populaire sur inscription auprès de Fest’y loisirs au 07 81 60 97 31 (tarif 20€ 150 personnes max.)
19H30 Apéritif concert avec Sortie de Secours
21H30 Distribution de flambeaux
22H Départ de la retraite aux flambeaux
22H30 Concert avec Sortie de Secours
Sur l’avant-port ouest
22H30 FEU D’ARTIFICE
Le 14 juillet à Mauguio
Bvd de la Démocratie Bvd de la Répubique Grand Rue Place de la Libération
9H Défilé Patriotique
Aux Arènes
16H Trophée de l’Avenir Blatière-Bessac avec l’École des Raseteurs en ouverture Gratuit
Parvis Prévert en face des Arènes
18H30 Dégustation de tourte melgorienne Gratuit, offert par les commerçants
Grand Rue François Mitterrand
19H Banquet populaire
Place de la Libération
19H Apéritif concert avec Groupe Goldstar
21H15 Distribution de flambeaux
22H Départ de la retraite aux flambeaux avec la Peña Mistral
23H Concert avec Groupe Goldstar
Parc Paysager
22H30 FEU D’ARTIFICE
INFORMATIONS
SERVICE CULTURE, TRADITIONS ET PATRIMOINE 04 67 29 76 96
OFFICE DE TOURISME DE MAUGUIO CARNON 04 67 50 51 15 .
Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 76 96
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English : FÊTE NATIONALE
On July 13 and 14, there will be plenty of activities in Mauguio Carnon to celebrate the National Holiday!
L’événement FÊTE NATIONALE Mauguio a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT MAUGUIO-CARNON
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