Informations pratiques

Mauguio

FÊTE NATIONALE

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

Les 13 & 14 juillet, de nombreuses animations vous seront proposées à Mauguio Carnon à l’occasion de la Fête Nationale !

Le 13 juillet à Carnon

Jardin des Dunes et Port de Plaisance

18H Défilé Patriotique

Port de Plaisance

19H Dégustation de tourte melgorienne Gratuit, offert par les commerçants

19H Banquet populaire sur inscription auprès de Fest’y loisirs au 07 81 60 97 31 (tarif 20€ 150 personnes max.)

19H30 Apéritif concert avec Sortie de Secours

21H30 Distribution de flambeaux

22H Départ de la retraite aux flambeaux

22H30 Concert avec Sortie de Secours

Sur l’avant-port ouest

22H30 FEU D’ARTIFICE

Le 14 juillet à Mauguio

Bvd de la Démocratie Bvd de la Répubique Grand Rue Place de la Libération

9H Défilé Patriotique

Aux Arènes

16H Trophée de l’Avenir Blatière-Bessac avec l’École des Raseteurs en ouverture Gratuit

Parvis Prévert en face des Arènes

18H30 Dégustation de tourte melgorienne Gratuit, offert par les commerçants

Grand Rue François Mitterrand

19H Banquet populaire

Place de la Libération

19H Apéritif concert avec Groupe Goldstar

21H15 Distribution de flambeaux

22H Départ de la retraite aux flambeaux avec la Peña Mistral

23H Concert avec Groupe Goldstar

Parc Paysager

22H30 FEU D’ARTIFICE

INFORMATIONS

SERVICE CULTURE, TRADITIONS ET PATRIMOINE 04 67 29 76 96

OFFICE DE TOURISME DE MAUGUIO CARNON 04 67 50 51 15 .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 76 96

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English : FÊTE NATIONALE

On July 13 and 14, there will be plenty of activities in Mauguio Carnon to celebrate the National Holiday!

L’événement FÊTE NATIONALE Mauguio a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT MAUGUIO-CARNON