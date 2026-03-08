Fête nationale Mazet-Saint-Voy
Fête nationale Mazet-Saint-Voy lundi 13 juillet 2026.
Fête nationale
Place du village Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif :
Date :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Piniata pour les enfants à 20h avec le snack et la buvette des pompiers, retraite aux flambeaux dans le village à 22h clôturé par le feu d’artifice.
Place du village Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 01 09
English :
Children’s Piniata at 8pm with firefighters’ snack bar and refreshments, torchlight procession through the village at 10pm, followed by fireworks.
L’événement Fête nationale Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-08 par Office de Tourisme du Haut-Lignon