Fête nationale

Place du village Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif :

Date :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Piniata pour les enfants à 20h avec le snack et la buvette des pompiers, retraite aux flambeaux dans le village à 22h clôturé par le feu d’artifice.

Place du village Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 01 09

English :

Children’s Piniata at 8pm with firefighters’ snack bar and refreshments, torchlight procession through the village at 10pm, followed by fireworks.

L’événement Fête nationale Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-08 par Office de Tourisme du Haut-Lignon