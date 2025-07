Fête Nationale Mairie de Mollégès Mollégès

Lundi 14 juillet 2025. Mairie de Mollégès 1 Place de l'Hôtel de Ville Mollégès Bouches-du-Rhône

La ville de Mollégès fête le 14 juillet.

Vous êtes invités à participer gratuitement à un petit-déjeuner républicain sur la place de l’hôtel de ville.

Un moment gourmand et convivial à partager ensemble, le jour de la fête nationale.



8h30 accueil boissons, pains et viennoiseries.

10h cérémonie, discours et dépôt de gerbe. .

Mairie de Mollégès 1 Place de l’Hôtel de Ville Mollégès 13940 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 03 51 mairie-molleges@orange.fr

English :

The town of Mollégès celebrates July 14th.

German :

Die Stadt Mollégès feiert den 14. Juli.

Italiano :

La città di Mollégès festeggia il 14 luglio.

Espanol :

La ciudad de Mollégès celebra el 14 de julio.

