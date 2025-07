Fête nationale Parc municipal Frédéric Brigidi Mont-Saint-Martin

Parc municipal Frédéric Brigidi 21 boulevard de Metz Mont-Saint-Martin Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Animations à partir de 18h45 et feu d’artifice à 23h.Tout public

Parc municipal Frédéric Brigidi 21 boulevard de Metz Mont-Saint-Martin 54350 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 25 23 70

English :

Entertainment from 6.45pm and fireworks at 11pm.

German :

Unterhaltung ab 18:45 Uhr und Feuerwerk um 23:00 Uhr.

Italiano :

Intrattenimento dalle 18.45 e fuochi d’artificio alle 23.00.

Espanol :

Espectáculos a partir de las 18.45 horas y fuegos artificiales a las 23.00 horas.

